Christian Eriksen'e Türkiye'den 3 büyük teklif!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Christian Eriksen'e Türkiye'den 3 büyük teklif!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Danimarkalı yıldız Christian Eriksen için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından boşta kalan 33 yaşındaki Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'e Süper Lig'den 3 büyük kulübün teklif yaptığı öne sürüldü.

İngiliz basınından Mail Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tecrübeli orta saha oyuncusuna sözleşme teklifinde bulundu. Ancak Eriksen'in önceliğinin Batı Avrupa'da kalmak olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Manhcester United ile 35 maçta forma giyen Eriksen 5 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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