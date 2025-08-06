Christian Eriksen'e Türkiye'den 3 büyük teklif!

Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından boşta kalan 33 yaşındaki Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'e Süper Lig'den 3 büyük kulübün teklif yaptığı öne sürüldü.

İngiliz basınından Mail Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tecrübeli orta saha oyuncusuna sözleşme teklifinde bulundu. Ancak Eriksen'in önceliğinin Batı Avrupa'da kalmak olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Manhcester United ile 35 maçta forma giyen Eriksen 5 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.