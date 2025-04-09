Christiano Ronaldo'yu keşfeden adam Aurelio Pereira hayatını kaybetti

Portekiz futbolunun en önemli yıldızlarından olan Luis Figo, Paulo Futre ve Cristiano Ronaldo gibi futbolcuları keşfeden ve Sporting Lizbon bünyesinde yetenek avcısı olarak çalışan Aurelio Pereira 77 yaşında yaşamını yitirdi.

"HER ŞEY İÇİN SANA MİNNETARIM"

Ronaldo yaşadığı acının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü yıldız "Dünya oluşumunun en büyük ikonlarından biri bizi bıraktı ama mirası sonsuza kadar yaşayacak. Benim ve birçok diğer oyuncu için yaptığı her şey için minnettar olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Sonsuza kadar Lord Aurelius, her şey için teşekkürler. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.