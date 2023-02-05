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Hastalara çağrıda bulundu. Christoph Daum tedavisinden sonra ilk kez sahnede

Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, kansere yakalanmasının ardından ulusal kanala röportaj verdi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 12:59
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Christoph Daum kamera karşısına çıktı

Hastalara çağrıda bulundu. Christoph Daum tedavisinden sonra ilk kez sahnede
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Christoph Daum, kansere yakalanmasının ardından ilk kez Almanya'nın ulusal kanalı ARD'de yayınlanan Morgenmagazin programına katıldı.

Alman teknik adam programda "Artık vücudumdaki tüm maddeleri işliyorum. Bir eyaletten diğerine gidiyorum. Bazen fişten çekilmiş gibiyim." dedi.

Kemoterapinin etkisiyle zayıflayan Alman antrenör, gördüğü tedavinin etkisini gösterdiğini ve doğru yolda olduğunu aktardı.

69 yaşındaki Daum, saçsız halde sahneye çıktı. Kemoterapisi bittikten sonra saçları şimdiden yeniden uzadığı görüldü.

KANSER HASTALARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Kendisini "emin ellerde" hissettiği CIO Köln doktor ekibine teşekkür etti. Daum, "Tedavinin benim için çok iyi çalışmasına sevindim" dedi.

Sonunda izleyicilere duygusal bir çağrıda bulundu: "Size sadece tavsiyede bulunabilirim: Zamanında kanser taramasına gidin! Saygılarımla, Christoph Daum'unuz.”

"MÜCADELE EDECEĞİM"

Daum daha önce yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim.

Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.

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