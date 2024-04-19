CIA Başkanı'nından dikkat çeken Ukrayna açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
CIA Başkanı'nından dikkat çeken Ukrayna açıklaması
CIA Başkanı William Burns, söz verilen yardımı gerçekleşmemesi halinde Ukrayna'nın 2025'i göremeyeceğini iddia etti.

Capitol Hill'deki George W. Bush Jr. Başkanlık Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burns, Ukrayna'ya yardımın bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğini daha fazla bekletmesinin Rusya'nın ekmeğine yağ sürmek olduğunu vurguladı ve "Şayet yardım tasarısı bugüne kadar olduğu gibi sürüncemede bırakılırsa Ukrayna ancak 2024 yılı sonuna kadar dayanabilir. Belki savaşı kaybetmez ama Putin'in istediği her şartı kabul etmek zorunda kalır. Bu riski göze alamayız" uyarısında bulundu.

Açıklamalarına "Yapılacak yardımlar sayesinde Ukrayna'nın direnci kuvvetlendirilebilir ve bu durumda da Putin'e duyulan güven kaybolur." diye devam eden CIA Başkanı, kongre üyelerini Ukrayna'ya yardım tasarını onaylamaya çağırdı.

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