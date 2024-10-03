CIA üç büyük ülkeden muhbir arıyor!

ABD'nin önde gelen istihbarat teşkilatı, Mandarin, Farsça ve Korece talimatları X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn ve Dark Web'deki hesaplarında yayımladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çarşamba günü Çin, İran ve Kuzey Kore'de muhbir toplamak için yeni bir girişim başlattığını duyurdu. ABD'nin önde gelen istihbarat teşkilatı, Mandarin, Farsça ve Korece talimatları X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn ve Dark Web'deki hesaplarında yayımladı. Bir CIA sözcüsü, bu platformlar üzerinden kendileriyle güvenli şekilde nasıl iletişim kurulabileceğine dair bilgilerin paylaşıldığını belirterek, "Rusya'da bu alandaki çabalarımız başarılı oldu ve diğer otoriter rejimlerdeki bireylerin de bize ulaşabileceğinden emin olmak istiyoruz," dedi.

CIA'nın çeşitli ülkelerde artan devlet baskısına ve küresel gözetlemeye uyum sağladığını da sözlerine ekledi.

YouTube’da yayınlanan ve sadece yazılı talimatlar içeren Mandarin dilindeki bir video, bireyleri güvenli şifreli Sanal Özel Ağlar (VPN'ler) veya TOR ağı kullanarak CIA'nın resmi web sitesi aracılığıyla iletişime geçmeye davet etti.

Videoda, "Güvenliğiniz ve refahınız en büyük önceliğimizdir," ifadeleri yer aldı. CIA, bireylerden gerçek kimlikleriyle ilişkilendirilmeyen isimler, konumlar ve iletişim bilgileri ile CIA'nın ilgisini çekebilecek bilgileri talep etti. Katılımcılara sonucun garanti edilmediği vurgulanarak, sürecin zaman alabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

ZOR HEDEFLER

Çin büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, ABD'yi Çin'e karşı "organize ve sistematik" bir dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçlayarak, "Çin halkı ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) arasına nifak sokma veya bu güçlü bağı zayıflatma girişimleri kesinlikle başarısız olacaktır," dedi. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın büyükelçiliği ve İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ise yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. CIA'nın istihbarat ağını genişletme çabaları, Çin’in Rusya ve İran ile iş birliğini ve bölgesel askeri gücünü artırmasıyla daha da pekişti. Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore, ABD istihbarat topluluğu içinde, hükümetlerinin nüfuz etmesi zor ülkeler anlamına gelen “zor hedefler” olarak biliniyor.

ABD ayrıca, İran'ın İsrail ile süregelen çatışması, nükleer programı, Rusya ile artan bağları ve bazı gruplara verdiği destekle de mücadele ediyor. Kuzey Kore'nin nükleer silah programı da ABD istihbaratının hedefleri arasında yer alıyor. ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaş için Moskova'ya silah sağladığını öne sürüyor. Moskova ve Pyongyang ise bu iddiaları reddediyor. CIA, 2022 yılında sosyal medya hesaplarında Rusya dilinde metinler paylaşarak Rusları işe almaya başlamış, ardından 2023 yılında videolar yayımlamıştı.