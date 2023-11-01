Cibaliye mülteci kampı yine vuruldu

İsrail kuşatmaya aldığı Gazze'de insani durumu zorlaştıracak noktaları vurmaya devam ediyor.

Dün çok sayıda sivilin yaşadığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırı düzenleyen İsrail 100 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

YİNE CİBALİYE KAMPINI VURDU

İsrail ordusu bugün de neredeyse ayakta tek bir binanın kalmadığı bölgeye yeni bir saldırı daha düzenledi. Filistin Haber Ajansı saldırıya ilişkin ilk açıklamasında "İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı" ifadesine yer verdi.