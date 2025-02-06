Çiçeği burnunda CHP’li Cemal Enginyurt’tan iktidara tek karelik gönderme

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Çiçeği burnunda CHP’li Cemal Enginyurt’tan iktidara tek karelik gönderme

Yakın zamanda CHP’ye geçen Cemal Enginyurt, sosyal medyada paylaştığı tek karelik fotoğrafla iktidara göndermede bulundu.

DP’den istifa edip yoluna bir süre bağımsız devam eden Milletvekili Cemal Enginyurt, kısa süre önce CHP’ye geçti.

Enginyurt, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın el ele fotoğrafını paylaşarak, iktidara göndermede bulundu.

"YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ"

Enginyurt, fotoğrafı şu sözlerle paylaştı, “Bu beraberlik ve birlik görüntüsü Milyonlarca insana UMUT oldu. Parçalamak isteyenlere, fitne üretenlere,korkaklara, bozgunculara İNADINA her daim Bir olmalı, İri olmalı,Diri olmalıyız. Ya hep beraber ya hiç birimiz.

@herkesicinCHP

@ekrem_imamoglu

@mansuryavas06

@eczozgurozel”

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