Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan Öztoprak’ın bir süre önce cinsiyetini değiştirerek kadın olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak cinsiyet değişikliği yaparak adını Ayda adını kullanmaya karar vermişti.

Çiçek Dilligil, Amerika’da yaşayan evladının bu kararıyla ilgili, "26 yaşında artık bir genç. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda" diyerek oğlunun yanında olduğunu tüm kamuoyuna göstermişti.

Bu sürecin ardından oyuncu Çiçek Dilligil, anneler günü ile ilgili paylaştığı fotoğraf ve notla, çocuklarına bir kez daha destek olduğunu gösterdi.

Filiz Akın, Demet Akalın, Derya Baykal gibi ünlü isimler tarafından da beğeni ve yorum alan Instagram paylaşımında şunlara yer verildi; “Bu sene evlilik yıldönümümüz ve anneler gününün aynı güne gelmesi. Bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım, diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneliği yaşama sebebim canım. Şükür sebeplerim. Ömrünüz, ömrümüz uzun, sağlıklı ve yüzümüzdeki gülücükler gibi içten ve çooookkk mutlu geçsin.”

Adını da Ayda olarak değiştiren gencin en büyük destekçisi annesi Çiçek Dilligil ve babası Bora Öztoprak olmuştu.