Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak cinsiyet değiştiren oğullarına bir kez daha destek oldu.

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan Öztoprak’ın bir süre önce cinsiyetini değiştirerek kadın olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak cinsiyet değişikliği yaparak adını Ayda adını kullanmaya karar vermişti.

ekran-goruntusu-2024-05-13-115016.png

Çiçek Dilligil, Amerika’da yaşayan evladının bu kararıyla ilgili, "26 yaşında artık bir genç. Aile olarak çocuğumuzun yanındayız. Adı artık Ayda" diyerek oğlunun yanında olduğunu tüm kamuoyuna göstermişti.

ekran-goruntusu-2024-05-13-113431.png

Bu sürecin ardından oyuncu Çiçek Dilligil, anneler günü ile ilgili paylaştığı fotoğraf ve notla, çocuklarına bir kez daha destek olduğunu gösterdi.

ekran-goruntusu-2024-05-13-113151.png

Filiz Akın, Demet Akalın, Derya Baykal gibi ünlü isimler tarafından da beğeni ve yorum alan Instagram paylaşımında şunlara yer verildi; “Bu sene evlilik yıldönümümüz ve anneler gününün aynı güne gelmesi. Bir yanımda 27 seneyi bitirdiğimiz aşkım, diğer yanımda 26 senedir dolu dolu anneliği yaşama sebebim canım. Şükür sebeplerim. Ömrünüz, ömrümüz uzun, sağlıklı ve yüzümüzdeki gülücükler gibi içten ve çooookkk mutlu geçsin.”

ekran-goruntusu-2024-05-13-113348.png

Adını da Ayda olarak değiştiren gencin en büyük destekçisi annesi Çiçek Dilligil ve babası Bora Öztoprak olmuştu.

Son Haberler
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son Spor
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı Dünya
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz Gündem
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Yerel Haberler
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı Spor
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Gündem
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı