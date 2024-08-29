Çiçekçi çocuk nakit yok diyene IBAN verince şaşırttı

İstanbul’un kalabalık sokaklarında sıradan bir gün, sokak satıcısı çocuklarla yaşanan sıra dışı bir olayla renklendi. Bir vatandaş, kendisine ısrarla çiçek satmaya çalışan sokak satıcısı çocuğa “Nakit yok” diyerek bu alışverişten kaçınmak istedi. Ancak küçük satıcı, vatandaşın bu bahanesine karşı hazırlıklıydı. Anında kendi IBAN’ını ezbere söyleyerek, dijital ödeme yapabileceğini belirtti.

Bu beklenmedik yanıt, hem vatandaşın hem de çevredeki diğer insanların şaşkınlıkla gülümsemesine neden oldu. Durumun ilginçliği ve çocuğun cesareti, anın kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasına yol açtı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, izleyenlerin kalbini fethetti.

Olay, çocukların ticari zekası ve yeni neslin teknolojiyi ne kadar hızlı benimsediğini gözler önüne serdi. Sokaklarda hayatını sürdüren bu küçük satıcılar, kimi zaman karşılaştıkları zorluklara karşı yaratıcı çözümler geliştirerek, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Bu olay, toplumun farklı kesimlerinde dikkat çekti ve birçok kişi tarafından sosyal medya platformlarında tartışıldı.

Sokakta çiçek, toka vb şeyler satan çocukların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu durumun önüne geçmek için türlü çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.