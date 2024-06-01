'Ciciş Ceyda' uçakta olay çıkardı

Kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler olay çıkarmadan duramıyor.

Önceki gün THY’nin İstanbul-Antalya uçuşunda yolculuk yapan Ceyda Ersoy uçağın tuvaletini kullanmak istedi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, kabin memuruna saldırdı. Olay sonrası pilot Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’nden polis talebinde bulundu.

35 yaşındaki Ersoy, Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınmasının ardından serbest bırakılan ‘Ciciş Ceyda’, Antalya’nın en pahalı otelinde tatiline başladı.

Lüks otelden paylaşım yapan Ceyda Ersoy, Instagramı’nda yaptığı paylaşımda 'Business Class’ bileti olmasına rağmen normal koltuklarda uçtuğunu söyleyerek ‘mağdur’ edildiğini iddia etti.