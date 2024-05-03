Ciddi zam kapıda. Merkez'in eski karakutusu tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ciddi zam kapıda. Merkez'in eski karakutusu tarih verdi
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr Hakan Kara, TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra elektrik fiyatlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. "Elektirğe ciddi zam kapıda" diyen Kara tarih de verdi.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan elektriğe zam paylaşımı. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından elektrik fiyatı grafiğini paylaştı. Kara "Elektriğe ciddi zam kapıda" diyen Kara, fiyat artışı için bir de tarih verdi.

TÜİK yıllık enflasyonu 69,80 aylık enflasyonu da 3,18 açıkladı. Böylece emeklilerin dört aylık enflasyon farkı yüzde 18,70 oldu. Fark bu ama Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof.Dr Hasan Kara'dan gelen bir paylaşım emeklilerin moralini bozacak cinsten. Çünkü Kara paylaştığı grafikle hem enflasyonu ne olduğunu gösterdi hem de elektrik fiyatlarına o grafikte yer verdi. Kara paylaşımına "Elektirğe ciddi zam kapıda" notunu düştü.

Elektriğe ciddi zam kapıda. Muhtemelen Temmuz-Ağustos'ta yapılır.

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