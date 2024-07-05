Çifliğin samanlığı alev alev

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi, Şirinkent Sitesi sınırları içerisindeki Galipo mevkiinde bulunan lüks bir çiftliğin samanlığında yangın çıktı. Alevler kısa sürede samanlığın tamamına sıçradı. Çifte bulunan bin yandan yangına müdahele ederken, diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangında, çiftlikte bulunan hayvanların alevlerden güçlükle kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Samanlıktaki yangın çiftlik evi ile zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin alevlere 4 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği açıklandı.