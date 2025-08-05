Çiftçi endişeli ve isyanda: Bu işi yapmak için gelecek göremiyorum!

Hububat başta olmak üzere baklagil, mercimek, şekerpancarı, soğan, kavun, karpuz, ayçiçeği gibi daha birçok tarımsal ürünün üretiminin yapıldığı Yozgat’ta özellikle genç çiftçiler, tarım politikaları sonucu oluşan girdi maliyetlerindeki istikrarsızlık, kuraklığa karşı tedbir alınmaması ve ürünlere maliyetin altında fiyat verilmesi gibi nedenlerle sektörden uzaklaşmak istediklerini dile getiriyor.

“ELEKTRİK BELİMİZİ KIRIYOR”

Yerköy’de çiftçilik yapan Adnan Karademir, bu yıl doğal afetler nedeniyle çiftçinin çok zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“52 yaşındayım, üç çocuk babasıyım. Yaklaşık 37 yıldır çiftçilik yapıyorum. Büyük bir pancar ekicisiyim, babamdan kalan araziyi işletiyorum. Kuraklıkla mücadele ediyoruz, su yok. Elektrik belimizi kırıyor. Geçen ay 16 bin lira gelen elektrik faturam bu ay 33 bin lira geldi. Aynı şekilde sulama yaptım 16 bin liradan 33 bin liraya... 50 bin lira gelse ne yapacaktık? Devletimizden yardım istiyoruz. Buğday fiyatları açıklar açıklanmaz neden 21 lira olan gübre 33 lira oldu, onu da bilmiyoruz."

“18 YAŞINDAYIM, BU İŞİ YAPMAK İSTİYORUM AMA GELECEK GÖREMİYORUM”

Genç çiftçilerden Hüseyin Koç, tarımsal üretimde çalışmaktan zevk aldığını ancak tarımda gelecek göremediğini ifade etti.

Koç, “18 yaşındayım, 130 dönüm pancar ekiyoruz. Sularımız çekildi, üç tane sondayla bir tane tarla suluyoruz. Üç tane sondanın yaktığı elektrik söktüğümüz pancara değmiyor. Aylık 50 bin lira, 30 bin lira arasında elektrik faturası geliyor. Mazot desen 53-54 lira. Nasıl ekeceğiz? Nasıl kazanacağız biz bu pancardan? Bütün girdi fiyatlarımız yüz 100 artmışken söktüğümüz pancarın tonu 2 bin 500 lira. Bu işi yapmak istiyorum ama bu işi yapmak için gelecek göremiyorum” diye konuştu.

“BU ZAMANA KADAR ÇİFTÇİLİK GÜZELDİ, MALİYETLER DÜŞÜKTÜ, KAZANCIMIZ İYİYDİ”

Yerköy ilçesinin Yukarı Elmahacılı Köyü'nden Emre Eraslan da tarım sektörünün eskisi kadar iyi olmadığını söyleyerek, “30 yaşındayım ve yaklaşık 17 yaşımdan beri şeker pancarı ekerim. Bu zamana kadar çiftçilik güzeldi, maliyetler düşüktü, kazancımız iyiydi. Maliyetlerin artması, gübre fiyatlarının ve elektriğe gelen zammın ve üstüne kuraklığın olmasıyla çiftçilikten biraz soğumaya başladık” ifadelerini kullandı.

Şekerpancarı dışında diğer tarım ürünlerinin de üretimini yapan Eraslan, girdi maliyetleri artarken, ürün fiyatlarının yerinde saydığını söyledi.

Eraslan, “Geçen yıl 32 liraya sattığımız nohutun fiyatı bu yıl 28 lira, zaten verim olmadı kuraklık nedeniyle, don nedeniyle. Dışarıdan ithalat alındığı için nohut fiyatlarında muazzam bir düşüş var. Nohutun maliyeti şu an çok yüksek. 45 liradan 52 liraya kadar tohum aldık ve sattığımız fiyat 28 lira” diye konuştu.