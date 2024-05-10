Çiftçi tarlasına iki kez tohum ekti

Kaynak: İHA
Çiftçi tarlasına iki kez tohum ekti
Afyonkarahisar’ın fasulye üretim merkezlerinden biri olan Şuhut ilçesinde meydana gelen don olayı sonrası mahsuller ciddi oranda zarar gördü. Birçok çiftçi tarlalarda tekrardan tohumlama yaparak yeniden fasulye ekimine başladı.

Şuhut ilçesinde bazı tarım arazileri, yaşanan don olayından olumsuz etkilendi. Gece eksi 2 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen don, Şuhut’taki fasulye ve patates ekili alanlarda zarara neden oldu. Baharla beraber çiçek açan ağaçlar buz tutarken, fasulye ve patates ekili alanlarda don olayından nasibini aldı.

Ekinleri zarar gören çiftçilerden Ali Kaymak, zor durumda olduklarını ifade ederek, “Ekili alanlarda fasulye ve patates olan alanlarda don meydana geldi. Biz de bütün çiftçiler de bundan zarar gördük. 5 dekar alanda fasulye ektik büyük kısmında zarar var. Tekrar ekim biçim yapıyoruz. Devletimiz tohum ve gübre desteği yaparsa memnun oluruz" dedi.

Çiftçi Muharrem Kuş ise don olayından dolayı mağdur olduklarını dile getirerek yetkililerin zarar uğrayan çiftçilere yardımcı olmasını istedi.

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