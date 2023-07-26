Çiftçi tarlasında gördü biçerdöveri bile sokmadı. Buğdaylar bile hasat edilemedi

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekili tarlada 1 metre derinliğinde obruk oluştu. Biçerdöverler 25 metrelik alanı etkileyen ve etrafında çatlakların bulunduğu obruk bölgesinde ekinleri çökme ihtimaline karşı hasat edemedi.

KAYNAK: İHA
Çiftçi tarlasında gördü biçerdöveri bile sokmadı. Buğdaylar bile hasat edilemedi

İHA'nın haberine göre, Karapınar ilçesi Karakuyu mevkiinde buğday ekili tarlada 1 metre derinliğinde obruk oluştu. 25 metre çapındaki bir alanda etkili olan obruğun çevresinde çatlaklar bulunuyor. Çiftçiler ise çatlakların olduğu yerden zeminin her an çökeceği korkusu ile biçerdöverlerle hasat yapamıyor.

En çok obruk oluşumunun olduğu Karakuyu yaylasındaki tarlada çalışan balya işçileri ise ekmek parası uğruna tehlikeye rağmen çalışmaya devam ediyor. Balya makineleri ile sapları balyaya dönüştüren işçiler, obruk çevresine yaklaşamıyor.

"HER AN ÇÖKEBİLİR"

Tarlada balya yapımında çalışan Alperen Çağıran, “Obruk 1 metre derinliğinde. İçinde buğdaylar olduğu için fazla yaklaşmıyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Çünkü her an çökebilir. Çevresinde de derin çatlaklar var. Kısa zamanda çatlak olan bölgeler de çökecek ve derin bir çukur olacak. Bu bölgede obruk sayısı çok fazla. Zaten biçerdöver de o bölgeyi hasat etmemiş. Dikkatli bir şekilde balyamızı yapmaya çalışıyoruz. İnsan ister istemez korkuyor. Bizim de ekmek paramız, mecbur çalışmak zorundayız” dedi.

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