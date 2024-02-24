Çiftçiler fuarı bastı

Kaynak: İHA
Çiftçiler fuarı bastı
Fransa'da çiftçilerin haklarını aramak için yaptıkları eylemler son sürat devam ediyor.

Fransa'da gelirlerini yetersiz bulan ve artmasını isteyen çiftçilerin haksız rekabet konusundaki istekleri bitmedi. Haklarını aramak için eylemler düzenleyen çiftçiler bugün Paris'te olay çıkardı.

Çiftçilerden bazıları, maliyetler, bürokrasi ve yeşil düzenlemelere karşı olan öfkelerini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planlı ziyaretinden önce bugün Paris'te bulunan büyük bir tarım fuarını baskın yaptı. Fuarın içerisinde polislerle karşı karşıya gelen çiftçiler yuhalayarak Macron'un istifa etmesini istediler ve Fransız liderine hakaretler savurdular.

Fransız çiftçi sendikası önderleriyle kahvaltı yapan Macron'un daha sonra tarım fuarını ziyaret etmesi planlanıyordu.

Macron, bugün tarım fuarında çiftçiler, gıda işleyicileri ve perakendecilerle yapacağı buluşmayı, çiftçi sendikalarının gelmeyeceklerini bildirmeleri üzerine iptal etti.

Çiftçiler, Kiev'in savaş mücadelesine yardımcı olmak üzere ithal edilen ucuz Ukrayna mallarının oluşturduğu haksız rekabeti kınamak için Avrupa çapında protesto yaparak eylemler düzenliyor.

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