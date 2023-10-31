Çiftçiler tarladaki pancarları korka korka topluyor. Tarlaya gelen donup kalıyor

Konya’nın Karapınar ilçesinde şeker pancarı hasadı sürüyor. Tarlanın ortasında 27 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğu işçiler fark etti. Obruğun yakınındaki pancarları işçiler korka korka topluyor.

KAYNAK: İHA
Çiftçiler tarladaki pancarları korka korka topluyor. Tarlaya gelen donup kalıyor

İHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Avşar mevkiinde bir vatandaşın şeker pancarı ekili tarlasında yeni bir obruk meydana geldi. Obruk çevrede çalışan işçiler tarafından fark edildi.

Yaklaşık 27 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğun oluştuğu mevkide birkaç gün önce sulama yapıldığı öğrenildi. Obruk çevredeki çiftçileri de tedirgin etti. Daha önce de Avşar ve buraya yakın Sırnık mevkiinde obruklar meydana gelmişti.

Obruğu görmek için araziye gelen Karapınar’da öğrenim gören üniversite öğrencisi Can Olkun, ilçeye Antalya’dan geldiğini belirterek, “Çok büyük, geniş ve derin. Bizi biraz ürküttü. Her yerde olabileceği ihtimali daha da ürkütücü” dedi.

Ramazan Yücel adlı öğrenci ise Kayseri’den Karapınar’a öğrenci olarak geldiğini belirterek, “Televizyonlarda görüyorduk, obruklar nasıl oluşuyor diye. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştik. Epey büyük ve korkutucu” şeklinde konuştu.

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