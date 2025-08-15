Çiftçilere 16 ton sera naylonu dağıtıldı

Kaynak: İHA
Sinop'ta, Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 171 çiftçiye toplam 16 ton 23 kilogram sera naylonu dağıtıldı.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, sera üretimi yapan çiftçilere destek amacıyla malzeme teslim edildi.

İl Müdürü Fatih Önlem, "Tarım ve Orman Bakanlığımız her zaman üreticimizin yanında. Taşra teşkilatları olarak eksiklikleri bakanlığımıza iletiyor, projeler sunuyor ve karşılığında üreticilerimize destek sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Özarslan ise yerel pazar ziyaretlerinde kadın üreticilerin sera naylonu talebini dile getirdiğini belirterek, "Rüzgarlı havalarda parçalanan naylonlar masrafları artırıyordu. Çalışan ve üreten insanları dinlemenin faydasını gördük. İlçe çiftçilerini de kapsayacak şekilde bu desteği hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Programa Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı.

