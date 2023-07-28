Çiftçilere ata tohumu dağıtılacak

Çorum’da belediye "Ata Tohumu Projesi" çerçevesinde üretilen bin 100 kilo buğdayın büyük kısmını çiftçilere dağıtacak.

KAYNAK: İHA
Çiftçilere ata tohumu dağıtılacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla ata tohumu kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla "Ata Tohumu Projesi" hayata geçirildi.

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Proje çerçevesinde Sivas ve Çorum'un İskilip ilçesinden tedarik edilen iki çeşit ata buğday tohumu, merkeze bağlı Kadıkırı köyünde 2,5 dönüm alana ekildi. Gönüllü iki çiftçinin arazisine ekilen ve olgunlaşan buğdaylar hasat edildi.

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Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ata tohumu konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirterek, "Belediye başkanımızın ciddi bir sorumluluk olarak gördüğü ata tohumuyla ilgili güzel bir çalışma başlattık. Şimdi de hasadını yaptık" dedi.

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İskilip ve Sivas'taki bir enstitüden ata tohumu getirdiklerini dile getiren İsmail Yağbat, "Ata tohumunun gelecek nesillere aktarılmasını temin etmek amacıyla projeyi hayata geçirdik. Ata tohumlarımızdan bir miktarını gelecek yıl ekmek üzere kendimize ayırıyoruz.

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Kalanını da bu işte gönüllü olan, bu işe gönül vermiş, baş koymuş çiftçilerimize belli miktarlarda tohumluk olarak dağıtacağız. Ata tohumunu gelecek nesillere taşımayı bir görev biliyoruz" dedi.

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