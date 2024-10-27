Çiftçilere ücretsiz akaryakıt desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin maliyetlerini düşürmek ve tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla ücretsiz akaryakıt dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Proje ile tarımsal üretime destek sağlanması ve çiftçilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 43 bin 15 üreticiye yönelik olarak toplam 4 milyon 842 bin 800 litre akaryakıtın ücretsiz dağıtımı, Gaziantep'in Araban ilçesindeki Türkiye Petrolleri İstasyonu'nda başladı.

Dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Törende Çiftçiler, traktörleriyle istasyona gelerek ücretsiz akaryakıtlarını aldı, memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Fatma Şahin programda yaptığı konuşmada, çiftçinin üretimini artıracak, cebini rahatlatacak projeleri her yıl üstüne koyarak devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çiftçiye fide, fidan, tohum gibi birçok desteğimiz oldu. Daha sonra çiftçimize de danışıp, sorduk; onlar da akaryakıtın kendileri için çok daha iyi bir destek olduğunu ifade ettiler. Mazot maliyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler. Bilindiği üzere çiftçi rahatlarsa şehir ekonomisi de rahatlıyor. İstihdam artıyor. İhracatımız artıyor. Bu destekten dolayı çiftçiden büyük bir memnuniyet var."

Bu yılki mazot desteği öncesinde çiftçinin dağıtım tarihini öne çekmek gibi bir ricası olduğuna vurgu yapan Başkan Şahin, "Çiftçilerin bu isteğine göre hareket edip mazot desteği tarihini öne çektik" diye konuştu.