Çiftçilerin kabusu olmuşlardı. Kablo hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde çiftçilerin trafo kablolarını çalan ve 9 farklı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şahıs jandarmanın titiz takibi sonrası yakalandı.

KAYNAK: İHA
Çiftçilerin kabusu olmuşlardı. Kablo hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Çatallı köyünde, çiftçilerin trafo kablolarını çalan ve daha önce 9 farklı yerde kablo hırsızlığı yaparak çiftçilere zor anlar yaşatan M.E ve M.G adlı iki şahıs, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz saha çalışması ve takibi ile çaldıkları kablolarla suçüstü yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir süredir bölgede trafo kablolarını çalıp satan ve vatandaşları mağdur eden kablo hırsızlarını, uzun süredir takip ettikleri şahısları başarılı bir saha operasyonuyla yakalayarak köylülere rahat bir nefes aldırdı. Yakalanan şahısların işlemleri devam ederken, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu operasyonla başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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