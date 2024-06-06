Çiftçilerin yeni gözdesi oldu. Yetiştiren paraya para demiyor

Türkiye, 2024 yılının ilk dört ayında narenciye ihracatında önemli bir başarıya imza attı. Ocak ve nisan ayları arasında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarak 475 milyon dolara yükseldi.

Bu rakam, Türkiye'nin narenciye ihracat tarihindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, bu rekor artış, dünya genelinde Türk narenciyelerine olan büyük talebi bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen kaliteli narenciye ürünleri, hem iç hem de dış pazarlarda büyük ilgi görüyor. Narenciye ihracatındaki artış oranları incelendiğinde:

Mandalina ihracatı %4 artışla 233,5 milyon dolara çıktı.

Limon ihracatı %14 artışla 134 milyon dolara ulaştı.

Portakal ihracatı %123 artışla 69,5 milyon dolara çıkarak narenciye ürün grubundaki en yüksek artışı sağladı.

Greyfurt ihracatı ise %9 artışla 37,5 milyon dolara yükseldi.

MANDALİNADA DEV ARTIŞ

Mandalina ihracatında rekor kıran Türkiye, bu alanda en büyük geliri elde etti. 2024 yılının ilk dört ayında, mandalina ihracatından elde edilen gelir 233,5 milyon dolara ulaştı ve bu, Türkiye'nin toplam narenciye ihracat gelirinin %49'unu oluşturdu. Mandalina ihracatında en büyük alıcı 98 milyon dolarlık taleple Rusya oldu. Rusya'yı, %659 gibi inanılmaz bir artışla 32 milyon dolara ulaşan ihracatla Irak izledi.