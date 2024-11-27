Çiftçilikte robot dönemi başladı

Cornwall’da gerçekleştirilen bir teknoloji denemesi, çiftçilerin toprak sağlığını daha hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirebilmesini hedefliyor. Plymouth Üniversitesi’nden bilim insanları, Cornish şirketi Robotriks tarafından geliştirilen gamma ışını dedektörünü robotlara entegre ederek tarla sağlığını haritalandırmayı deniyor. Çalışmalara St. Tudy’den Malcolm Barrett isimli bir kiracı çiftçi de destek veriyor. Barrett, bu yenilikçi teknolojinin geleneksel analizlerden daha hızlı ve etkili olduğunu belirterek, çiftliklerin kârlılığını artırabileceğini söyledi.

ERİŞİLMESİ ZOR ALANLARA ULAŞABİLEN ROBOT KÖPEKLER

Robotriks yöneticisi Jake Shaw-Sutton, toprak sağlığının genellikle göz ardı edildiğini ve bunun tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin büyük olduğunu vurguladı. Ayrıca, robot köpeklerin tepelik ve çitlik gibi zor alanları incelemek için kullanılabileceğini açıkladı. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki bu robot köpeklerin saatte 18 kilometre hıza ulaşabildiği ve engebeli arazilerde başarılı bir performans sergilediği belirtildi.

GELENEKSEL ANALİZLERE HIZLI ALTERNATİF

Barrett, geleneksel analizlerde beş farklı noktadan toprak örneği alıp laboratuvara göndermek gerektiğini, sonuçlar için ise günlerce beklemek zorunda kalındığını ifade etti. Gamma ışını dedektörü sayesinde, doğal radyasyon seviyeleri ölçülerek daha hızlı ve kapsamlı analizler yapılabiliyor. Plymouth Üniversitesi’nden Will Blake, teknolojinin çiftçiye karar alma süreçlerinde rehberlik edebilecek detaylı toprak haritaları sunmayı amaçladığını belirtti. Bu yenilikçi yöntem, zaman ve maliyet avantajı ile çiftçilere önemli bir destek sağlayabilir.