Çiftçinin 1 yıllık emeği 1 saatte yok oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çiftçinin 1 yıllık emeği 1 saatte yok oldu

Sivas'ın Akçamescit köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle 60 ila 70 ton arasında buğday zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Sivas kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Akçamescit köyünde çiftçilik yapan Uğur Batal, 2 gün önce tarlalarında yetiştirdiği buğdayı hasat edip Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürmek için beklemeye geçti.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağmur, köyde su taşkınlarına neden olurken, hasat ettiği ürünleri bahçesinde muhafaza eden Uğur Batal, buğdaylarının sular altında kaldığını gördü. 60 ila 70 ton arasında ürünün zarar gördüğünü ifade eden Uğur Batal, yetkililerden yardım istedi.

"ÜRÜNLERİMİZ BİR METRE SUYUN ALTINDA KALDI"

1 yıllık emeğin ürünü olan buğdayları sel suları nedeniyle kaybeden çiftçi Uğur Batal, “Köyümüze dün aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle ürünlerimiz sele teslim oldu. Yukarı bölgeden gelen sel suları dolayısıyla ürünlerimiz bir metre suyun altında kaldı, ziyan oldu. Ziyanımız çok, kullanılamaz bir halde. Her taraf çamur ve balçık. Tarım İl Müdürlüğü tarafından afet kapsamına alınıp bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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