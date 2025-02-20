Çiftçinin anası ağlıyor dedi davayı yedi! İYİ Partili isim sahip çıktı

Bursa Karacabey’de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi isimli yurttaş hakkında, geçen yıl ağustos ayında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı ve bir bölümü sosyal medya platformlarında yayınlanan "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Bunun gerçek olduğuna inanmıyorum, başka bir şey vardır... Yoksa çiftçilerin sıkıntılarını dile getirmek de mi artık yasak" dedi.

Bursa Karacabey’de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi isimli yurttaş hakkında, geçen yıl ağustos ayında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı ve bir bölümü Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla iddianame hazırlandı. Çiftçi, hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istendi.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuya ilişkin olarak, "Bunun gerçek olduğuna inanmıyorum, başka bir şey vardır.. Yoksa çiftçilerin sıkıntılarını dile getirmek de mi artık yasak..." değerlendirmesinde bulundu.