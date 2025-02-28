Çiftçinin evlenme teklifi böyle olur! Traktörüne bindi tarlasına yazdı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Çorum’un İskilip ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi sevdiği kıza sıra dışı bir evlik teklifi yaptı. Cihat Ayva, traktörle tarlasına ‘Benimle evlenir misin?’ diye yazdı.

Kız arkadaşı Ayşe Nur Candan'a evlilik teklifinde bulunmak isteyen Cihat Ayva, ilginç bir yöntem seçti. Tarlasına traktör pulluğu ile "Benimle evlenir misin?" diye yazıp, o anları dron ile kayıt altına aldı.

Ayva, daha sonra Ayşe Nur Candan'ı tarlaya getirdi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız teklife "evet" yanıtını verdi.

Cihat Ayva, "Çiftçilik yapıyorum. Nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra aklıma tarlaya traktörle "Benimle evlenir misin" diye yazmak geldi. Mutluyum, yazın inşallah düğünümüz olacak" dedi.

Çiftçinin evlenme teklifi böyle olur! Traktörüne bindi tarlasına yazdı

Çiftçinin evlenme teklifi böyle olur! Traktörüne bindi tarlasına yazdı

Çiftçinin evlenme teklifi böyle olur! Traktörüne bindi tarlasına yazdı

Çiftçinin evlenme teklifi böyle olur! Traktörüne bindi tarlasına yazdı

Çiftçinin evlenme teklifi böyle olur! Traktörüne bindi tarlasına yazdı

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