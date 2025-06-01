Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

Kütahya Domaniç’te kurtlar ağıla saldırdı, 25 koyun telef oldu. Abbas Kaptan’ın 250 bin liralık zararı var. Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy'de Abbas Kaptan'a ait ağıla giren kurtlar koyunlara saldırdı. Ağıldaki 43 koyundan 25'i öldü. Sabah hayvanları kontrol etmek için ağıla girdiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Abbas Kaptan,

"Sabah 4-5 civarı kurtlar ağıla girmiş. Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı. İzlerini takip ettim, uzaklaşmışlar. Toplam 43 koyunum vardı, 25 tanesi telef oldu. Sağlam kalanlar çok az. Yaralıların da iyileşeceği belli değil. Bu koyunlar damızlık, bazıları da kurbanlık olacak yaştaydı. Maddi zararım 250 bin lirayı bulur" dedi.

İhbar üzerine gelen Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

Çiftçinin gözyaşları! Kurtlar ağılı talan etti

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