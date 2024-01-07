Çiftçiye verilmesi gereken ancak verilmeyen 320 milyar TL destek meclis gündeminde

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Çiftçiye verilmesi gereken ancak verilmeyen 320 milyar TL destek meclis gündeminde
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal desteklemelerdeki yetersizliği meclise taşıdı.

Tarım kanununa göre verilmesi gereken 320 milyar TL desteğin verilmediğine dikkat çeken Gürer, 2024 yılında çiftçiye verilmesi gereken 411 milyar TL yerine sadece 91 milyar TL verileceğinin açıklandığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili meclis önergesi veren Gürer, tarımsal desteklemelerin kapsamının geliştirilmesini, destekleme ödemelerinin artırılmasını, tarımsal desteklemelerin mevcut durumu ve eksikliklerin ortaya konulmasını talep etti.

AKP iktidarının benimsediği tarım politikalarının odağında hiçbir zaman çiftçinin olmadığına dikkat çeken Gürer, “Bir yılda tarımsal amaçlı kullanılan mazot ise 3 milyar litredir. Bu tutarın günümüz mazot değeri litre fiyatı çarpımı durumunda toplam ödeme 117 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Bir litre mazottan 15 lira 34 kuruşluk vergi bulunmaktadır. Çiftçi 16.1 milyar TL mazot desteğine karşı 46 milyar TL vergi ödemektedir” ifadelerini kullandı.

Çiftçilere sağlanan mali desteklerin miktarı artırılması ve adil bir şekilde dağıtılması gerektiğine dikkat çeken Gürer, desteklerin çiftçilerin güçlenmesine ve tarım sektörünün daha rekabetçi hale gelmesine katkı koyması gerektiğini belirtti.

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