'Çiftçiyi bitirme planı'. Bu paylaşım Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'dan geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Çiftçiyi bitirme planı'. Bu paylaşım Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'dan geldi

Çukurova'da hasat başladı. Ne zaman açıklanacak diye soruldu sonunda buğday fiyatları açıklandı. Çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım yaptığı paylaşımla buğday taban fiyatını "Çiftçiyi bitirme planı" olarak yorumladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bazı bölgelerde hasat başladıktan sonra sonunda buğday alım fiyatını açıkladı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi makarnalık buğdayın tonu 10 bin liradan, ekmeklik buğdayın tonu 9 bin 250 liradan, arpanın tonu ise 7 bin 250 liradan alınacağı açıklandı. Çiftçi Kayıt Sistemine üye çiftçilere ekmeklik buğdayda 1750 lira destek verileceği belirtildi. Buğday fiyatı için paylaşımda bulunan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, başlığı "Çiftçiyi bitirme planı" şeklindeydi.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın buğday ile ilgili paylaşımı şöyle:

Çiftçiyi bitirme planı

“Ekilmedik bir karış yer bırakmayın” “Sen yeterki üret” diyerek çiftçiyi masrafa, borca soktular. Buğdaya, arpaya öyle düşük bir fiyat verdiler ki, zarar eden çiftçiye “bir daha ekmeyeceğim” dedirterek üretimden koparacaklar. Buğday ithalatını 21 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasakladılar. Bu da planın bir parçası. İthalatçıya, tüccara, sanayiciye “çiftçinin buğdayı o kadar ucuz olacak ki zaten ithalata gerek olmayacak” mesajı verdiler.

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HUBUBAT FİYATLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 Hububat Alım Fiyatları’na ilişkin açıklama gerçekleştirmişti. 2024 yılında mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

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