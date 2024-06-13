Çiftçiyi çıldırtacak açıklama

Buğday fiyatları açıklandı...Çiftçi isyan etti, muhalefet "yok artık" dedi. Buğday ve Arpanın taban fiyatının açıklanması gecikti. Sonunda açıklandı ama çiftçiyi hüsrana uğradı. Ekmekli buğday 9.250 Makarnalık buğday 10 bin lira, arpa da 7,250. Bunun yanında destekleme ödemesi de var ama ne zaman ödenecek o soru işareti.

TÜİK'in enflasyonu belli...Mazot geçen yıl 19 liraydı bu yıl 40 liranın üstünde. Gübre fiyatları arttı.Yüzde 75'lik enflasyonun yanında geçen yıl 8,250 lira olan buğdayın tonu 9,250 liraya çıkarıldı. Buğdaydaki fiyat artışı yüzde 12-13 civarında oldu. Enflasyonun yanında deyim yerindeyse "devede kulak kaldı"

TMO MÜDÜRÜNDEN ÇİFTÇİYİ İSYAN ETTİRECEK SÖZLER

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, açıklanan buğday alım fiyatlarının desteklerle birlikte maliyetin oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "Alım fiyatı, gerçek maliyetler, üretimin sürdürülebilirliği, iç ve dış piyasa fiyatlarıyla tüketici fiyatları dikkate alınarak belirlenmektedir." dedi.

TMO Genel Müdürüne göre ülkede enflasyon yok. Ortaya bu sonuç çıkıyor ama Güldal'ın sözleri duyan çiftçiler isyan eder mi etmez mi bilmiyoruz.

Güldal, TMO'nun buğdayda tüm gruplarda alım fiyatlarını ilan ettiğini anımsatarak,"Ekmeklik buğdayda ton başına, 1. grup 9 bin 750 lira, 2. grup 9 bin 250 lira, 3. grup 8 bin 750 lira ve düşük vasıflı ise 8 bin liradır. Makarnalık buğdayda ise 1. grup 10 bin 500 lira, 2. grup 10 bin lira, 3. grup 9 bin 500 lira ve düşük vasıflısı ise 8 bin 750 liradır. Görüldüğü üzere kaliteli buğday üretimi teşvik edilmektedir. Buğdayda ton başına 1750 lira olan destekten Çiftçi Kayıt Sistemi‘ne kayıtlı ve satışını belgelendiren bütün çiftçiler faydalanabilecek." değerlendirmesini yaptı.

Piyasa düşüyor veya TMO açıklamasından sonra piyasa daha da düştü algısı yaratılmaya çalışıldığını iddia eden Güldal,"Buğday fiyatları hasat oranı arttıkça piyasa şartları gereği bir miktar azalabilmektedir. Şayet fiyat açıklanmamış olsaydı üreticilerimiz aleyhine fiyat oluşumları ortaya çıkabilecekti. Dolayısıyla üreticilerimizin buna kesinlikle itibar etmemelerini rica ediyoruz. Üreticilerimiz tereddütleri halinde TMO işyerlerinden ürünlerinin kalitesi ve fiyatı noktasında destek ve bilgi alabilirler."

Herhalde Güldal buğday fiyatlarının zaten geç açıklandığını anımsamıyor. Güldal, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Buğday fiyatları hasat oranı arttıkça piyasa şartları gereği bir miktar azalabilmektedir" sözleriyle fiyatların düşeceğini kabul ederken, acaba bunun neresi algı olabilir sorusunu akıllara getirdi.

"Ülkemiz çiftçisine verilen fiyat, dünya piyasalarından daha yüksektir"

Destek ve fark ödemeleriyle ekmeklik buğday alım fiyatının yaklaşık 359 dolara denk geldiğini belirten Güldal, "Fiyatlarımızın açıklandığı tarihte dünya fiyatları, navlun dahil ton başına 270 dolar seviyesindedir. Dolayısıyla ülkemiz çiftçisine verilen fiyat, dünya piyasalarından ton başına 89 dolar daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayı yapan Ahmet Güldal, geçen sene haziran ayında doların kaç lira olduğunu unutmuş yorumu yaptı. Geçen sene dolar kuru 1 Haziranda 20.77 liraydı. Bir ton buğdayın TMO fiyatı ise 8,250 liraydı. Çiftçi bir ton buğday ile 397 dolar alabiliyordu. Destekleme hariç bugün çiftçi 286 dolar alabiliyor. Çiftçinin kaybı ne kadar 111 dolar...111 dolar bugünkü kurla kaybı 3579 lira