Çifte vatandaşlar Edirne'de sandık başına gitti

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi vatandaşlar, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim sebebiyle Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde çifte vatandaşların oy kullanabilmesi için sandıklar yerleştirildi.

Edirne merkez 75. Yıl İlkokulu'na gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından oylarını verdi. Vatandaşlar oylarını bilgisayar üzerinden kullandıktan sonra çıktılarını alıp oy sandıklarına attı; oy kullana vatandaşlar hayırlı olsun dileğinde bulundu.

BİLGİSAYARLARDA ARIZA YAŞANDI

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, oy kullanımı için kurulan bilgisayarlarda zaman zaman sorun yaşanması sebebiyle bazı seçmenlerin oy kullanamadığını ifade etti.

SANDIĞA YOĞUN İLGİ

Çok sayıda vatandaşın sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmak için okullara geldiğini ve yoğun bir katılım olduğunu belirten Güneş, elektronik arızaların giderilmesini istedi.

Oy kullanan vatandaşlardan biri olan Eren Vatansever de, vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullandığını söylerken; yoğun katılım nedeniyle mutlu olduğunu da ifade etti.

Seçmenlerden Evliye Şen isimli vatandaş da oy kullanmasının ardından birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken; uzun süre sıra beklediğini ve katılımın yoğun olması nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi.