Çiftliğin çatısından beton zemine çakılarak hayatını kaybetti

Gaziantep’in, Sinan Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana gelen olayda, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybedip beton zemine çakıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Koçyiğit, çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Koçyiğit'in cenazesi, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.