Çiftliğin çatısından beton zemine çakılarak hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Çiftliğin çatısından beton zemine çakılarak hayatını kaybetti
Gaziantep'te, besicilik yapan Mehmet Koçyiğit (46), çiftliğinin çatısından düşerek ağır yaralandı. Koçyiğit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep’in, Sinan Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana gelen olayda, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğin çatısından bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybedip beton zemine çakıldı.

gaziantep-ciftligin-catisindan-dusen-bes-17104-2.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Koçyiğit, çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Koçyiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Koçyiğit'in cenazesi, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

gaziantep-ciftligin-catisindan-dusen-bes-17104-1.jpg

gaziantep-ciftligin-catisindan-dusen-bes-17104.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe sahasında galip: 3-1 Spor
Fenerbahçe sahasında galip: 3-1
Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti Spor
Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti
Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı netleşti. Uzman isim masadaki son rakamı duyurdu Ekonomi
Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı netleşti. Uzman isim masadaki son rakamı duyurdu
Bebeğini terk edilmiş binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı Gündem
Bebeğini terk edilmiş binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı
Koç Holding'den Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne destek Ekonomi
Koç Holding'den Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne destek
İngiliz Leydi evliyken neler yaşadığını açıkladı. Bütün bunlar Leydi'nin başına geliyorsa sıradan insana neler olmaz... Magazin
İngiliz Leydi evliyken neler yaşadığını açıkladı. Bütün bunlar Leydi'nin başına geliyorsa sıradan insana neler olmaz...
İran sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu Gündem
İran sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu