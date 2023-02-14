Süt üretimi yüzde 3 düştü

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4; Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi yüzde 9,4, içme sütü üretimi yüzde 6 ve ayran üretimi yüzde 3,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 16,7 ve inek peyniri üretimi yüzde 0,9 azaldı.

AY AY YAŞANAN DÜŞÜŞLER

Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, ayran üretimi yüzde 6,9 ve yoğurt üretimi yüzde 3,8 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 azaldı.

Bir önceki ay 718 bin 139 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında yüzde 10,9 artarak 796 bin 400 ton oldu.

Bir önceki ay 123 bin 123 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında yüzde 9 artarak 134 bin 216 ton olarak gerçekleşti.