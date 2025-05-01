Çiğdem Sabancı resmen boşandı! Tazminat isteyen Faruk Bilen hakkında şok karar

Kaynak: PatronlarDünyası

Çiğdem Sabancı ve 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasında çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Ünlü çifti boşayan mahkeme Çiğdem Sabancı'dan yüklü miktarda tazminat isteyen Faruk Bilen'in tazminat ödemesin yönünde karar verdi.

Çiğdem Sabancı ise alacağı tazminatı TEV'e bağışlayacağını açıklarken, boşanma kararını eğlenerek kutladı.

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı, 27 yıllık eşi Faruk Bilen'den boşanmasını dans ederek kutladı. Beşiktaş Akaretler'deki kutlamaya avukatlar da katıldı.

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı, 27 yıllık eşi Erol Bilen'e 2023 yılında boşanma davası açmıştı. Çiftin çekişmeli boşanma sürecinde ise tazminat rakamları havalarda uçuşmuştu.

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Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen arasındaki boşanma süreci, nihayet çarşamba günü sonuçlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, evli kaldıkları her bir yıl için 3 milyon euro yani toplamda 54 milyon euro manevi tazminat isteyen Faruk Bilen’in eşine 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çiğdem Sabancı tazminatını TEV’e bağışlayacağını açıklamıştı.

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BOŞANMA KARARINI EĞLENEREK KUTLADI

Çiğdem Sabancı, zorlu geçen boşanma sürecinin tamamlanmasının ardından soluğu eğlence mekanında aldı. Sabancı, İstanbul Beşiktaş'taki 5Masa Akaretler'de boşanmayı kutladı. Kutlamaya avukatlar da katıldı.

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