Cihangir'de oturduğu bina çürük çıkan ünlü oyuncu evden çıkmamak için direndi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde binlerce canımızı yitirdik. Uzmanlar şimdi de İstanbul için peş peşe uyarılar yapıyor. Büyük bir depremde binlerce binanın yıkılacağı söylenmişti. Herkes bina tespiti yaparken Cihangir'de oturan ünlü oyuncunun evi çürük çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Cihangir'de eski bir apartmanda oturan Rıza Kocaoğlu'nun da komşuları binalarının depreme dayanıklı olup olmadığına dair inceletti. Ünlü oyuncunun oturduğu apartman depreme karşı dayanıklı olup olmadığına dair denetlendi ve sonuçlar bina sakinleriyle paylaşıldı. Sonuca göre binanın olası bir depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.

Aynı apartmanda oturan Ezel, Son, İçerde gibi dizilerin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın ve Sadakatsiz, Adını Feriha Koydum ve Yasak Elma gibi dizilerin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un hiç vakit kaybetmeden binadan taşındığı öğrenildi.

Neslihan Yeşilyurt İstanbul’da daha güvenli bir eve yerleşirken, Uluç Bayraktar'ın ise Çeşme’ye taşındığı iddia edildi. İddiaya göre oyuncu Rıza Kocaoğlu ise komşularının aksine depreme dayanıksız olduğu belirlenen apartmanda oturmaya devam ediyor.