Çikolata için çocuğu depoya kaptan zincir markete soruşturma açıldı

Hakkari'de 12 yaşındaki bir çocuğun, markette 2 çikolatayı cebine attığını öne sürerek marketin deposuna kapattıkları ortaya çıkan zincir market hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın başlatıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu.

Tunç'un açıklaması şu şekilde: "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir.

Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiç bir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır ."

NE OLMUŞTU?

Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, sosyal medya hesabından, "Hakkari’de 3 harfli zincir marketlerden biri bu çocuğu bir çikolata için 2 saat boyunca depoya kapatmış. Sonra babasına haber veriyorlar. Babası markete gelince çocuğunun depoya kapatıldığını görüyor. Sizin o milyon dolarlarınızı o çocuğun tek bir tırnağına kurban ederiz" paylaşımını yapmıştı.