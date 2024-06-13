Çikolata severlere kötü haber. Fiyatı 10 bin dolara dayandı

Kaynak: Haber Merkezi Ayşe Memiş
Çikolata severlere kötü haber. Fiyatı 10 bin dolara dayandı

Gana'daki üretim ve arz endişeleri sebebiyle kakaonun ton fiyatı yeniden 10 bin dolar seviyesine çıktı. Nisan ayında, yüksek tohum maliyetleri sebebiyle üretim kısıtlanınca fiyatlar rekor seviyeye ulaşmıştı. Kakao fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 135 zamma uğradı.

Dünya kakao fiyatları Nisan ayında Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerindeki artış sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma kararlarından sonra ciddi şekilde artmıştı.

Intercontinental Exchange'de kakaonun ton başına fiyatı, 11 bin 722 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kakao arzında yaşanan sorunların temel nedenleri arasında uzun süren kuraklık ve şiddetli yağmurlar gibi olumsuz hava koşulları gösterilirken, bitki hastalıkları da şartları olumsuz etkiledi. Kakao ağaçlarının ölümüne sebebiyet veren CSSVD virüsü, üretimi etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

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FİYAT ARTIŞINDA EL NİNO ETKİSİ

Geçen sene yaşanan El Nino hava olayı da kakao fiyatlarındaki artışı tetikleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Nisan ayında kakaoda yaşanan sert yükselişlerden sonra arz endişeleri düşünce, fiyatlar 27 Nisan - 4 Mayıs haftasında yüzde 24 oranından fazla gerileyerek 7 bin dolar seviyesinin altına düştü ve tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü oldu.

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Hava durumu kaynaklı endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle beraber kakao fiyatları tekrar artışa geçti. Intercontinental Exchange'de kakaonun ton başına fiyatı dün günlük yüzde 7,8 artışla 9 bin 980 dolara yükseldi.

HABERLER FİYATLARIN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Gana'nın mahsulün kötü olması sebebiyle 350 bin ton kakao çekirdeği teslimatını gelecek seneye ertelemeyi planladığına dair haberler, fiyatların yükselmesine sebep oldu.

Ülkenin kakao üretimi, küresel iklim değişikliği sebebiyle oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle azalma gösteriyor.

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