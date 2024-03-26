Çikolata severlere kötü haber. Fiyatları patlayacak

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Fildişi Sahilleri ve Gana'dan flaş kararın ardından fıyatlar uçuşa geçt. Her iki ülkedeki kakao fabrikaları, artan maliyetler nedeniyle kakao çekirdeği üretimi kısma kararı alınca New York borsasında kakaonun fiyatı üç ayda iki kat arrtıveya durdurma kararı aldı. Bu da çikolata fiyatlarında yükseliş yolda demek.

Batı Afrika'daki iklim faktörlerinin çikolata üreticilerini kakao temin etme noktasında zor duruma soktu. Kakao fiyatları tarihi zirveyi gördü. New York Ticaret Borsasında işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, 9 bin 600 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı almasıyla kakao fiyatları rekor kırmaya devam etti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kakao fiyatlarının özellikle son bir yılda çok hızlı yükseldiğini belirterek, bunun en büyük nedenlerinden birinin özellikle Batı Afrika'da yaşanan hava koşullarındaki değişiklikler olduğunu söyledi.