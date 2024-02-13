Çikolatada ağzınızın tadını kaçıracak haber. Üreticiler açıkladı

Evrim Küçük'ün haberinde yer alan bilgilere göre, en büyük kakao çekirdeği üreticileri Gana ve Fildişi Sahilleri’nde kuraklık yaşandığı ortaya çıktı.

Küresel kakao fiyatlarında rekor zam geldiği belirtildi. Dünyanın önde gelen çikolata üreticileri yaşanan kuraklık sonrası kakaonun zamlandığını dolayısıyla çikolatalarda da fiyat artışı yapılacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili başta olmak üzere Batı Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklık, küresel kakao fiyatlarında yeni bir rekora yol açtı.

New York Emtia Borsası’nda kakao fiyatları ton başında 6 bin dolara dayanıp tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bazı analistler, fiyatların yıl boyu mevcut seviyelerden gerilerek bitireceği tahmininde bulunurken bazıları ise fiyatların sert şekilde yükselmeye devam edeceği uyarısı yaptı.

ÇİKOLATA FİYATI KATLANDI

Özellikle güney yarımkürede havanın daha sıcak ve kuru hale gelmesine yol açan El Niro’nun Batı Afrika’daki olumsuz etkisi sonrası çikolatanın ham maddesi olan kakaonun fiyatı son 1 yılda iki katından fazla artış gösterdiği belirtildi.

Kakao fiyatları, sınırlı arza ilişkin devam eden endişelerle ICE’de 5 bin 970 doları test edip, sonrasında 5 bin 890 dolara indi. Londra’da da fiyatlar 4 bin 800 sterlin seviyelerine geldi.