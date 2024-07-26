Çikolataya yüzde 30 zam! Zamaydın Türkiye'm...

Türkiye'nin önde gelen atıştırmalık üreticileri Ülker ve ETİ, geçtiğimiz haftalarda ürünlerinde fiyat değişikliği yapma kararı almıştı.

ÜLKER'İN ÜRÜNLERİNE YÜZDE 30' ZAM

Temmuz ayında artan zam dalgasıyla birlikte birçok üretici firma, maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıttı. Abur cubur sektörünün önemli markalarından ETİ, 17 Temmuz'dan itibaren yeni fiyatlarını raflarda uygulamaya başlamıştı.

Ülker ise, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ürünlerinde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında bir zam yapma kararı aldı.

HANGİ ÜRÜNLERİNE ZAM YAPILACAK?

Yeni zamlarla birlikte Ülker'in market ve süpermarketlere önerdiği liste fiyatları güncellendi.

26 Temmuz itibarıyla

Albeni,

Dankek,

Çikolatalı gofret,

Halley,

Metro,

Kekstra,

Çokoprens,

Susamlı,

İkram,

Biskrem,

Çizi,

Krispi,

Çokonat ve

Caramio gibi popüler ürünler, tüm satış noktalarında zamlı fiyatlarla tüketicilere sunulacak.