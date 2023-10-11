Çıktığı ceviz ağacı hayatına mal oldu

Kalbi duran yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Günbaş’ın İzmir’de ikamet ettiği, yazları ise memleketine geldiği öğrenildi.

Evine ceviz toplamaya gelmişti

Olay, Beyşehir’e bağlı Damlapınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birisine ceviz toplamak amacıyla çıktığı belirtilen Mehmet Günbaş, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri ağaçtan düştükten sonra yaralanan ve kalbinin durduğunu belirledikleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne nakletti.

Hastanede hayatını kaybetti

Günbaş, hastane acil servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ali Kağan K. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Günbaş’ın İzmir’de ikamet ettiği, yaz dönemlerinde ise memleketi olan Damlapınar’daki bahçe evine geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.