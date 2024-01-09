Cilde botoks etkili bitki ortaya çıktı

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de sağlık sorunlarına çare bulmak için tercih ettikleri bir seçenek haline geliyor.

Bitki, cilde botoks etkisi yapar. Cildin sıkılığını ve esnekliğini arttırır. Ayrıca selülit problemi olanlar için de bitki faydalıdır.

Pıtrak otu hakkında bilmeniz gerekenler…

PITRAK OTU NEDİR?

Bileşikgiller ailesinden olan bir bitkidir. Yol kenarları ve seyrek ağaçlık alanlarda yetişir. Boyu 1-1,5 metre kadardır. Kökü ve yaprakları tedavi amaçlı kullanılır.

PITRAK OTUNUN FAYDALARI

Yapraklarından hazırlanan ilaçlar, romatizma ve gut hastalığına bağlı ağrıları azaltır.

-Mide iltihabına iyi gelir.

-Kökünden hazırlanan ilaçlar, cilt iltihabı ve egzama gibi rahatsızlıkların yanı sıra karaciğer hastalıklarının tedavisinde de etkilidir.

-İçinde bulunan inülin isimli madde, sindirim sistemini düzenler. Bağırsak sağlığı için bitkinin faydalarından yararlanılabilir. Su tutma özelliği sayesinde dışkı hacmini arttırır.

-Bitki, cilde botoks etkisi yapar. Cildin sıkılığını ve esnekliğini arttırır. Ayrıca selülit problemi olanlar için de bitki faydalıdır.

-İçinde bulunan inülin, bitkisel bir lif kaynağıdır. Bu madde, kolon mukozasına olumlu etki eder. Kolonda bulunan yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Böylece kolon kanseri riskini azaltır. Ayrıca kalp ve damar sağlığı için de koruyucudur.

-Gut hastalığına bağlı ağrılara iyi gelir.

-Terletici etkisi vardır. Bu sayede vücuttaki zararlı maddelerin ter yoluyla atılmasına yardımcı olur.

-Vücuda canlılık ve enerji verir.

-Hücrelerin büyümesine katkıda bulunur.

-Kan şekeri seviyesini dengeleyici etkisi vardır.

-Basur rahatsızlığına karşı faydalıdır.

-Böbreklerde oluşan taş ve kumun dökülmesine destek olur.

-Saç ve saç derisini sağlıklı tutar. Saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Kepek oluşumunu önler.

-Kan şekeri seviyesini normal sınırlarda tutar.

PITRAK NASIL KULLANILIR?

Çay olarak: 1 su bardağı kaynar suya 1 çay kaşığı kurutulmuş bitki atılır. 15 dakika demlenmesi beklenir. Hazırlanan çay günde üç kere içilebilir.

Lapa olarak: Yapraklarından yapılan lapa, cilt hastalıkları için uygulanabilir. Sedef, egzama, sivilce gibi durumlarda lapa, açık yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Yağ olarak: Pıtrak ince ince doğrandıktan sonra cam bir kavanoza konur. Üzerine hakiki zeytinyağı dökülür. Kavanozun kapağı sıkıca kapatılır. Bu şekilde 45 gün güneş alan bir yerde bekletilir. 45 gün sonra karışım kaynar suya konur ve kaynatılır. Sonra temiz bir bezden süzülür. Elde edilen yağ, çeşitli sağlık sorunları için güvenle kullanılabilir. Özellikle saç sağlığı için hazırlanan yağdan yararlanılabilir. Saç ve saç köklerine yağ sürülüp masaj yapılır. 45 dakika bekletildikten sonra saçlar doğal bir şampuan ve ılık su ile yıkanır. Saçların güçlenmesini, dökülmenin ve kepeğin önlenmesini sağlar. Hazırlanan yağ, saç bakımı için kullanılan diğer yağlarla da karıştırılarak kullanılabilir.