Cilde iyi gelen 3 mucize besin ortaya çıktı

Cildin bakımlı görünmesi için doğal yöntemler arayanlar için işte bazı öneriler. Bu besinler cildin sağlıklı olmasına katkıda bulunur.

Cilt dostu besinler bunlar:

Portakal suyu:

C vitamini açısından zengin olan portakal suyu, bir bardaklık miktarıyla günlük ihtiyacınızı karşılar. Ayrıca potasyum içeriği sayesinde vücudun su dengesini sağlar; cildin nemli kalmasına ve kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

Portakal yağı:

Susam yağı ile birlikte kullanıldığında cilde faydalı bir yağ oluşturur. Bununla birlikte; portakal yağı ile yapılan masaj, selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Acı pul biber:

Portakaldan daha yüksek oranda C vitamini barındıran acı pul biber, cildin canlılığını artırır. İçindeki capsantin maddesi, zona hastalığına bağlı ağrıları hafifletmek için kremlerde kullanılır.

Papatya:

Bitkisel yağlar ve kimyasallar içeren papatya, sindirim sistemine iyi gelir ve karın ağrılarını giderir. Sıcak bir banyodan sonra uygulanan papatya çayı torbaları, egzama nedeniyle oluşan kaşıntı ve yanma hissini azaltır.