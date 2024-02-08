Cildini seven uzak dursun

Sağlıklı Cilt İçin O Işıktan Uzak Durun

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, sağlıklı bir cilt için hangi ışıktan kaçınması gerektiğini anlattı. İşte detaylı bilgileri…



Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken televizyon, telefon, bilgisayar gibi parlak ışıkların yapay güneş ışığı (mavi ışık) çıkardığını belirterek, “Sağlıklı bir cilt için sadece güneş ışınlarından değil, mavi ışığın da etkilerinden sakınmak gerekir. Ultraviyole ışınlarından daha yüksek enerjili olan mavi ışığın hepsi yeryüzüne ulaşır ve cildin tüm katmanlarına, tüm derin dokulara hatta en küçük yaşam birimi olan hücre DNA’sına kadar etki ederek zarar verir” dedi.

Doç. Eken, televizyon, telefon, bilgisayar gibi dijital cihazlar ile floresan lambalar ve parlak ışıkların yapay güneş ışığı yani mavi ışık yaydığını belirtti. Sağlıklı bir cilt için sadece güneş ışınlarından değil, mavi ışığın da etkilerinden sakınmak gerektiğini vurgulayan Eken, “Ancak mavi ışığın cilt üzerindeki olumsuz etkisi yeterince bilinmiyor. Mavi ışık, cildin daha erken yaşlanmasına sebep olabiliyor.Günlük hayatımızda 7/24 iç içe yaşadığımız bir güneş ışını. Eskiden doğal güneş ışığından korunurken, şu an bütün gün hatta gece de dâhil LED, floresan lambalar, akıllı telefon, bilgisayar, TV ekranları gibi yapay güneş ışığı yani mavi ışık yayan dijital cihazlarla birlikte yaşıyoruz. Doğal güneş ışınları, ultraviyole, yüksek enerjili mavi ve kızılötesi ışınları olmak üzere farklı dalga boylarında elektromanyetik ışınlardan oluşuyor. Mavi ışığın kaynağı ne yazık ki sadece güneş değildir.

Bu ışık tıbbi cihazlardan dijital teknolojiye ve aydınlatmalara kadar yapay kaynaklarda da kullanılmakta. Ultraviyole ışınları yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının sadece yüzde 5’ini oluşturuyor. Mavi ışık ise, yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Ultraviyole ışınlarından daha yüksek enerjili olan mavi ışığın hepsi yeryüzüne ulaşır ve cildin tüm katmanlarına, tüm derin dokulara hatta en küçük yaşam birimi olan hücre DNA’sına kadar etki ederek zarar verir” şeklinde konuştu.



ETKİLERİ DAHA MI KALICI



Doç. Dr. Eken, mavi ışığın ultraviyole ışınlarına göre daha yüksek enerjili olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden ciltte daha derin tabakaları etkiler ve daha çok zarar verir. Ayrıca etkileri daha kalıcıdır. Mavi ışığın ciltte yol açtığı başlıca etkiler; cilt tonunda farklılıklar, lekeler, çizgiler ve kızarıklıktır. Mavi ışığın da UV ışınları gibi cilt üzerinde DNA hasarı, ışık duyarlılığı, yaşlanma, cilt kanserleri gibi etkileri var. Göz ve beyindeki ana merkez akşam saatlerinde maruz kalınan parlak ışıkları, gündüz olarak algılar. Bu durum cildin biyolojik ritminin, gece-gündüz döngüsünün bozulmasına neden olur.

Cildimiz yaşantımızın ve sağlığımızın dev bir aynasıdır. Cildimizde ton farklılıkları, kahverengi lekeler, elastikiyetinde azalma, ince kırışıklıklar, matlaşma ve ışıltı kaybı, döküntü ve yaralar görebiliriz. ” diye konuştu.

YAŞAM ALIŞKANLIKLARI...

Eken, mavi ışığın zararlarından korunmak için yapılması gerekenler ile ilgili, şunları belirtti:

“Sosyal yaşamda ve çalışma hayatında mavi ışığa yani yapay güneş ışığına maruz kalmak kaçınılmaz. Öncelikle tüm tedavilerde olduğu gibi mavi ışığın zararlarını önlemede birinci seçenek ışıktan korunmaktır.”