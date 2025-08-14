Cildinizdeki gizli tehlike! İki belirti hayatınızı değiştirebilir

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olarak milyonlarca insanı etkiledi. Ancak uzmanlar, erken teşhisin bu hastalığın tedavisinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Özellikle yaz aylarında artan ultraviyole (UV) ışınlarına maruziyet, cilt kanseri riskini artırıyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, ciltteki iki kritik belirtinin erken teşhis için hayati önem taşıdığını ortaya koydu. Yeni oluşan veya mevcut benlerdeki değişiklikler ile iyileşmeyen yaralar. Eğer bu yaz cildinizde bu belirtileri fark ederseniz, vakit kaybetmeden bir dermatoloğa başvurmanız gerektiğinin altı çizildi.

CİLT KANSERİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Cilt kanseri, cilt hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Başlıca üç türü bulunuyor: Bazal hücreli karsinom (BCC), skuamöz hücreli karsinom (SCC) ve en tehlikeli form olan melanom.

Amerikan Kanser Derneği’ne (American Cancer Society) göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 5 milyon cilt kanseri vakası teşhis ediliyor ve melanom, cilt kanseri kaynaklı ölümlerin %75’inden sorumlu. Ancak erken evrede tespit edildiğinde, tedavi başarı oranı %90’ın üzerine çıktı.

İKİ KRİTİK BELİRTİ: YENİ BENLER VE İYİLEŞMEYEN YARALAR

Uzmanlar, cilt kanserinin erken teşhisinde iki ana belirtiye odaklanıyor. Birincisi, ciltte yeni oluşan benler veya mevcut benlerdeki değişiklikler.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Dawn Davis, “Asimetrik, düzensiz kenarlı, birden fazla renk tonuna sahip veya 6 mm’den büyük benler alarm sinyali olabilir. Ayrıca benlerde kaşıntı, kanama veya boyut artışı gibi değişiklikler mutlaka incelenmeli” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, cilt kanseri riskinin UV ışınlarına maruziyetle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi.

İngiltere’deki Cancer Research UK tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, düzenli güneş kremi kullanımı cilt kanseri riskini %50’ye kadar azaltabiliyor.

Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, açık tenli bireylerde ve ailede cilt kanseri öyküsü olanlarda riskin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Elizabeth Buchbinder, “Genetik yatkınlık, UV hasarı ve bağışıklık sistemi zayıflığı, cilt kanserinin başlıca tetikleyici faktörleri” diyerek risk gruplarını tanımladı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Cilt kanserinde erken teşhis, tedavi başarısını dramatik bir şekilde artırıyor. Dermatologlar, ABCDE kuralını kullanarak şüpheli benleri değerlendiriyor: Asimetri, Düzensiz Sınır, Renk değişimi, Çap (6 mm’den büyük) ve Evrim (zamanla değişim). Şüpheli bir lezyon fark edildiğinde, dermatoskopik muayene ve gerekirse biyopsi yapılarak kesin tanı konuldu.

UCSF Tıp Fakültesi’nden Dr. Adil Daud, “Melanom gibi agresif türlerde erken müdahale, kanserin yayılmasını önleyebilir. Bu nedenle düzenli cilt kontrolleri bir alışkanlık haline gelmeli” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Cilt kanseri tedavisi, kanserin türüne ve evresine göre değişiklik gösterdi. Erken evrelerde cerrahi müdahale en yaygın yöntem. Mohs cerrahisi gibi teknikler, özellikle hassas bölgelerde kanserli dokuyu hassasiyetle temizledi. İleri evrelerde ise immünoterapi, kemoterapi veya radyoterapi gibi yöntemler devreye girdi.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Dr. Allan Halpern, “Son yıllarda immünoterapi, özellikle melanom tedavisinde çığır açtı” dedi.

Cilt kanserinden korunmak için uzmanlar, güneşin yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalmayı, SPF 30 ve üzeri geniş spektrumlu güneş kremleri kullanmayı, şapka ve koruyucu giysiler tercih etmeyi önerdi. Ayrıca, solaryum gibi yapay UV kaynaklarından uzak durmak ve yılda en az bir kez dermatolojik muayene olmak kritik önem taşıyor.

CİLDİNİZE KULAK VERİN

Cilt kanseri, erken fark edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olsa da, belirtileri göz ardı etmek ciddi sonuçlara yol açabilir.

Cildinizdeki herhangi bir değişiklik sizi endişelendiriyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun.