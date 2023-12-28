Cildinizi erken yaşlandıran alışkanlıklar ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Cildinizi erken yaşlandıran alışkanlıklar ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası olan cildinizi erken yaşlanmasıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

Uzmanlardan sağlıklı bir cilt için nelere dikkat edilmesi ve uyarılar geldi.

Bazı uygulamaların cilde zarar verdiğini, gözenekleri kapattığını ve cildin erken yaşlanmasına yol açtığı açıklandı.

Çok şeker tüketmenin de cilde çok zararlı olduğunu belirtildi.

Şeker tüketiminin cildin erken yaşlanmasına sebep olduğunu ve cildin yaşlanma hızını artırdığı bildirildi.

Şeker ihtiyacının meyve ve doğal gıdalarla karşılanması cilt yaşlanmasını yavaşlattığı bildirildi.

Sıcak su veya buhar uygulamaları da cildinize çok zararlı alışkanlıklardan olduğunun altı çizildi.

Sıcak suyla cildinizi temizlerseniz cildinizde gözenekler büyüyebilir, ciltte tahriş ve kızarıklık olabileceği bildirildi.

Cildin sağlığı için fast food yememek gerektiği vurgulandı.

Sivilceleri sıkmak enfeksiyonun o bölgede yayılmasına ve ciltte lekelere neden olabileceğinin altı çizildi.

Cildinizin nemini koruyup, sonra çok fazla bastırmadan yumuşak ve az tanecikli peelingler kullanarak cildi ölü derilerden temizlenin doğru olduğunun altı çizildi.

Cildin kuru ve pul pul ise peeling yapmamanız önerildi.

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