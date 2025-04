Cildinizin gizli düşmanları! Sivilceye yol açan ikili

Sivilce, yalnızca ergenlik döneminin bir sorunu olmaktan çıktı. Yetişkinlerde de giderek yaygınlaştı.

Hormonal değişiklikler, stres ve genetik faktörler sivilceye zemin hazırlasa da, beslenme alışkanlıklarının etkisi bilimsel olarak kanıtlandı.

Son araştırmalar, şekerli gıdalar ve yüksek glisemik indeksli karbonhidratların sivilce oluşumunu tetiklediğini gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, bu besinlerin ciltteki iltihaplanmayı artırarak akne sorununu kötüleştirdiğine dikkat çekti.

İşte sivilceye yol açan bu iki besinin cilde zararları ve uzman önerileri…

ŞEKERLİ GIDALAR: TATLI KEYFİN ACI SONUCU

Şekerli içecekler, tatlılar, çikolata ve işlenmiş gıdalar, sivilce oluşumunun en büyük tetikleyicilerinden.

Şeker, kan şekeri seviyelerini hızla yükselterek insülin ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) üretimini artırdı. Bu hormonlar, ciltteki sebum (yağ) üretimini tetikliyor ve gözeneklerin tıkanmasına neden oldu.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, yüksek şeker tüketiminin akne şiddetini %30 oranında artırdığını gösterdi.

ABD’deki Mount Sinai Hastanesi’nden dermatolog Dr. Joshua Zeichner, “Şeker, ciltteki iltihaplanmayı körüklüyor ve akneye eğilimli ciltlerde semptomları ağırlaştırıyor” dedi.

Şekerin sivilce üzerindeki etkisi, bağırsak-cilt ekseniyle de bağlantılı. Aşırı şeker tüketimi, bağırsak mikrobiyomunu bozarak ciltteki iltihaplanmayı artırabiliyor.

İngiltere’deki King’s College London’dan dermatolog Prof. Dr. Emma Wedgeworth, “Şekerli gıdalar, bağırsak florasını olumsuz etkileyerek cilt sağlığını bozabilir. Şekerli içecekler yerine su veya bitki çayları tercih edilmelidir” dedi.

Gazlı içecekler, meyve suları ve paketli tatlılar, sivilceye davetiye çıkaran başlıca suçlular.

YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ KARBONHİDRATLAR: BEYAZ EKMEK VE PİRİNCİN KARANLIK YÜZÜ

Beyaz ekmek, beyaz pirinç, patates ve işlenmiş tahıllar gibi yüksek glisemik indeksli (GI) karbonhidratlar, kan şekerini hızla yükselterek sivilce oluşumunu tetikledi.

Yüksek GI’li besinler, insülin seviyelerini artırarak ciltteki yağ üretimini ve hücre yenilenmesini hızlandırdı. Bu durum, gözeneklerin tıkanmasına ve akne oluşumuna zemin hazırladı.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, yüksek glisemik indeksli diyetlerin akne riskini %20 oranında artırdığını ortaya koydu.

Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, “Yüksek GI’li karbonhidratlar, ciltteki iltihaplanmayı tetikleyerek sivilce oluşumunu hızlandırır. Tam tahıllar ve düşük GI’li besinler, cilt sağlığı için daha güvenli” dedi.

Yüksek glisemik indeksli besinlerin etkisi, özellikle akneye yatkın ciltlerde daha belirgin.

Harvard Tıp Fakültesi’nden dermatolog Dr. Neera Nathan, “Beyaz ekmek ve şekerli atıştırmalıklar, ciltteki yağ üretimini artırarak gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Bu besinleri azaltmak, sivilceyle mücadelede etkili bir adım” dedi.

Uzmanlar, beyaz pirinç yerine kinoa, bulgur veya esmer pirinç gibi düşük glisemik indeksli alternatifler önerdi.

BİLİMSEL BULGULAR: BESLENME VE SİVİLCE BAĞLANTISI

Bilim dünyası, beslenme ile sivilce arasındaki ilişkiyi uzun süredir araştırdı.

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, şekerli gıdalar ve yüksek GI’li karbonhidratların, ciltteki androjen hormonlarını aktive ederek sebum üretimini artırdığını gösterdi. Bu hormonlar, özellikle stres veya hormonal dalgalanmalarla birleştiğinde akne oluşumunu körükledi. Ayrıca, şeker ve rafine karbonhidratların bağırsak mikrobiyomunu bozarak ciltteki iltihaplanmayı artırdığına dair kanıtlar da güçlendi.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten dermatolog Dr. Wilma Bergfeld, “Beslenme, sivilce tedavisinde göz ardı edilmemeli. Şeker ve yüksek GI’li gıdaları azaltmak, ciltteki iltihaplanmayı kontrol altına almada etkili” dedi.

Uzmanlar, sivilce sorunu yaşayanların diyetlerini gözden geçirmesini ve bu besinleri sınırlandırmasını önerdi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: CİLT DOSTU BESLENME

Sivilceyle mücadelede beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, tedavinin önemli bir parçası.

Uzmanlar, şekerli gıdalar ve yüksek glisemik indeksli karbonhidratları azaltarak cilt sağlığını destekleyen bir diyet benimsenmesini önerdi.

İŞTE UZMANLARDAN PRATİK TAVSİYELER...

Şekerli gıdaları sınırlandırın: Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli atıştırmalıklar yerine taze meyveler veya bitter çikolata tercih edin.

Düşük GI’li karbonhidratlara geçin: Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, beyaz pirinç yerine kinoa veya bulgur tüketin.

Anti-inflamatuar besinler ekleyin: Somon, avokado, ıspanak ve ceviz gibi omega-3 ve antioksidan açısından zengin gıdalar, ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir.

Bol su için: Yeterli su tüketimi, cildin nem dengesini korur ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Akdeniz tipi beslenme, sivilceyle mücadelede en etkili diyetlerden biri. Sebzeler, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar, cildi içeriden destekler” dedi.

SİVİLCESİZ BİR CİLT İÇİN SOFRANIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Şekerli gıdalar ve yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar, lezzetli görünse de cildinize zarar verdi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu besinlerin sivilce oluşumunu tetiklediğini açıkça ortaya koydu.