Çıldır Gölü’nde bir ilki yaptı. Çevredekiler de 'bana da bana da' dedi

Kars'ın buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızağın arkasında kebap yapan 'Kebapçı Veysel’ bir ilki gerçekleştirdi. Ünlü kebapçının pişirdiği kebaplardan göl kenarındakiler de istedi. Misafirler ikram edilen kebapları afiyetle yedi.