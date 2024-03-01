Çıldır Gölü’nde bir ilki yaptı. Çevredekiler de 'bana da bana da' dedi

Kaynak: İHA
Çıldır Gölü’nde bir ilki yaptı. Çevredekiler de 'bana da bana da' dedi
Kars'ın buz tutan Çıldır Gölü'nde atlı kızağın arkasında kebap yapan 'Kebapçı Veysel’ bir ilki gerçekleştirdi. Ünlü kebapçının pişirdiği kebaplardan göl kenarındakiler de istedi. Misafirler ikram edilen kebapları afiyetle yedi.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline gelen yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü renkli görüntülere sahne oluyor.

Atlı kızak keyfi, buz pateni, donmuş göl üzerinde yürüme, Eskimo usulü balık tutma gibi birçok eşsiz deneyime ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nde bu kez seyir halindeki atlı kızak arkasında kebap pişirildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren meşhur ustalardan ‘Kebapçı Veysel’ olarak bilinen işletme sahibi Çıldır Gölü’nde atlı kızak arkasına kurduğu düzenekle hem atlı kızakla kaydı, hem de kebap pişirdi.

Ayrıca Kebapçı Veysel, 'Cano gel özümüze kebap yiyağ' sözü ile vatandaşları Çıldır’a davet etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kebapçı Veysel, atlı kızak arkasında pişirdiği kebapları ise daha sonra göl üzerindeki diğer misafirlere ikram etti.

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