Çıldır Gölü’nde kutupları aratmayan nefis manzaralar

Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşen kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hüküm sürmeye başladı.

Gündüz saatlerinde yer yer tipinin etkili olduğu bölgede, gece saatlerinde termometreler -20 derecelere kadar düşüyor. Kars ile Ardahan sınırında 123 kilometrekare alana sahip olan Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü'nde oluşan buzlar ve ortaya çıkan manzaralar Antartika'yı aratmadı. Göl kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutuplardan farksız manzaralar oluşturdu.

Gölün bir kısmında rüzgarın da etkisiyle kıyıya vuran dalgaların donması sonucu ağaçlarda ve banklarda ilginç görüntüler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları için bolca malzeme çıkaran Çıldır Gölü ve bölgede beklenen La Nina etkisini hissettiriyor.