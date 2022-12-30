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Çıldır Gölü'ndeki atlar soğuklara karşı üzerlerine örtülen halıyla korunuyor

Çıldır Gölü'nde turistleri gezdiren atlı kızakçılar, hayvanlarını dinlendirirken üzerlerine halı örterek dondurucu soğuktan korumaya çalışıyor.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:08
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Çıldır Gölü'ndeki kızakçı atları soğuklara karşı üzerlerine örtülen halıyla korunuyor

Çıldır Gölü'ndeki atlar soğuklara karşı üzerlerine örtülen halıyla korunuyor
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Kars ile Ardahan sınırında bulunan ve yüzeyinin bir bölümü buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Buzun üzerinde ziyaretçileri gezintiye çıkaran atlı kızakçılar, hayvanlarının ihtiyaçlarını da ihmal etmiyor.

Zaman zaman atlarını dinlendirerek yem veren kızakçılar, bu sırada bölgedeki dondurucu soğuktan etkilenmemeleri için de üzerlerine halı örtüyor.

Atlı kızakçılar, geçimlerini sağladıkları atlarını dondurucu soğuklardan korurken, Arpaçay'a bağlı Taşbaşı köyü mevkisine gelen turistleri buz üzerinde gezdiriyor.

Kızakçı Ertan Taşdemir, kızakları gölün üzerine çıkarttıklarını ve gezinti yaptıklarını belirterek, "Atlar çalıştığı zaman sıkıntı yok ama gelip durduğu zaman üşüyor. Biz de onları kalın halılarla örterek soğuktan korumaya çalışıyoruz." dedi. (AA)

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